Pasquetta a Benevento: turisti alla scoperta della storia Nonostante il clima incerto visitatori in centro per ammirare musei e luoghi della cultura

Il clima incerto non ferma i turisti che avevano scelto di trascorrere la Pasquetta nel Sannio visitando i siti storici: dall'Arco di Traiano alla Chiesa di Santa Sofia fino alla Cattedrale i monumenti simbolo di Benevento conquistano i visitatori.

Diversi i gruppi provenienti dai comuni e dalle regioni limitrofe. Almeno in questa prima parte della giornata. Sicuramente le temperature ancora fredde non hanno incentivato le uscite, ma è stato possibile comunque incontrare appassionati di storia che hanno scelto il capoluogo sannita per apprezzarne i siti oppure chi raggiungendo amici e parenti racconta di aver scoperto per la prima la volta la città restandone affascinato.

“Visita ai musei poi pranzo nella provincia e nel pomeriggio passeggiata a Sant'Agata de' Goti”, uno degli itinerari programmati per oggi. Ed ancora la meraviglia di chi è arrivato da Roma a Benevento dice: “Il teatro bellissimo, sembra di stare a casa”. Una pasquetta, dunque, per molti all'insegna della cultura e della storia del capoluogo sannita: “Non conoscevo bene Benevento pur non abitando molto lontano, ma contenta di esserci perché è una città gioiello”.

Siti ministeriali aperti per Pasquetta anche nel Sannio

Ed anche nel Sannio siti ministeriali aperti, così come predisposto dal Ministero della Cultura per la Pasquetta. “Rientriamo nella scelta del ministero di aperture straordinarie ma noi ordinariamente apriamo anche di lunedì”, spiega Ferdinando Creta, già direttore del Teatro Romano che evidenzia come nonostante il clima nelle prime ore siano stati registrati “già cento visitatori, più di cento anche ieri. Siamo soddisfatti e dai commenti dei visitatori riscontriamo che c'è soddisfazione da parte di chi arriva. E va detto che i visitatori di queste giornate non sono di Benevento, ma vengono dagli altri comuni della regione e qualcuno anche da fuori regione”.

L'occasione dunque per fare il punto anche sui lavori che stanno interessando l'area archeologica: “Avevamo la zona della Basilica che aveva subito dei danni a seguito del temporale di qualche mese fa e siamo intervenuto subito. Intervento di buon restauro conservativo inoltre nei pressi del secondo ingresso. Ci stiamo preparando alla prossima estate, ci sarà una stagione ricca ed anche nel mese di aprile ci saranno diverse iniziative”. Ma sulla tempistica Creta si dice fiducioso per la prossima estate ma chiarisce: “Non si può definire una tempistica nei restauri, ma cercheremo di completare almeno la parte davanti prima dell'estate. È un sito che ha bisogno di manutenzione ordinaria, e a volte straordinaria, continua”.