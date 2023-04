Teatro Romano di Benevento: oltre 400 visite a Pasquetta Lavori nell'area archeologica, Creta: “Fiduciosi per l'estate”

Oltre quattrocento ingressi al Teatro romano di Benevento nel giorno di Pasquetta. Nonostante il tempo incerto anche ieri in tanti hanno scelto di visitare l'area archeologica per trascorre il giorno di festa. Complessivamente gli ingressi sono stati 432. Un trend che appariva positivo sin dalle prime ore del mattino quando erano stati già più di cento i turisti accolti, come evidenziato da Ferdinando Creta, già direttore dell'importante area archeologica (vedi altro servizio).

“Alcuni turisti erano già stati al teatro e hanno avuto modo di apprezzare gli interventi realizzati dalla direzione regionale”, ha spiegato Creta in riferimento all'intervento nei pressi della Basilica.

Ad oggi intanto prosegue l'opera di restauro vicino al secondo ingresso del teatro: “Speriamo che con i fondi Pnrr si dia attenzione anche al Teatro Romano perché un intervento straordinario complessivo potrebbe sicuramente far bene, potremmo creare servizi di accoglienza ancora più importanti, anche se stiamo già facendo tutti gli sforzi per tenerlo al meglio. Siamo contenti che i numeri ci danno ragione, chi arriva in visita è contento dell'accoglienza e anche di come è tenuto il teatro”.