Trasferiti alunni della Pietà, Mastella: disagi necessari per sicurezza scuole A Benevento hanno preso il via i trasferimenti per consentire i lavori agli edifici scolastici

Qualche passaggio ancora da limare, qualche inevitabile disagio legato alla logistica ma tutto sommato buona la prima per il trasferimento delle attività didattiche della scuola elementare 'Pietà' a Palazzo Bosco Lucarelli di via Bartolomeo Camerario e già sede del convento degli Scolopi.

Cinquantaquattro bambini delle scuole elementari e circa venti della materna questa mattina sono tornati a scuola in nuove aule. Un trasferimento essenziale per avviare i lavori di adeguamento sismico e rinforzo strutturale dell'edificio Pietà.

A dare il benvenuto ai piccoli alunni il sindaco Clemente Mastella. “Mi spiace per i disagi ai bambini ma è necessario abituarsi perchè prenderà il via una fase di totale ricostruzione degli istituti scolastici della città e renderli realmente antisismici. Sarà dunque necessario affrontare qualche sacrificio”.

E commentando il calo demografico in atto aggiunge “Il Governo proverà a proporre soluzioni per mitigare questo inverno demografico, soprattutto nelle zone interne dove mancano i servizi. Attraverso i fondi del Pnrr punteremo sulla costruzione di asili nido”.

E per favorire il trasferimento dei ragazzi il Comune ha messo in campo un apposito servizio di trasporto dei bambini dalla vecchia sede alla nuova, mentre per i bambini della scuola materna sono stati forniti gli appositi pass ai genitori per accompagnarli.

“Grazie ad un accordo con il Conservatorio di Benevento, proprietario della struttura, siamo riusciti a trovare questa soluzione per i ragazzi della scuola Pietà - ha aggiunto l’assessore all’Istruzione Maria Carmela Serluca – speriamo che al ritorno delle vacanze di Natale i ragazzi possano ritornare nella loro scuola, la ditta, infatti, sarà subito al lavoro. Il quartiere avrà una nuova scuola efficientata e adeguata sismicamente. Come è noto tantissime scuole della città saranno oggetto di ristrutturazione, o addirittura di abbattimento e ricostruzione per la riqualificazione di interi quartieri, e dunque siamo a lavoro per trovare le soluzioni migliori. Qualche piccolo ritardo legato alla viabilità già da domani sarà risolto”.

Il prossimo passo, poi, riguarderà sempre durante l'anno in corso otto classi dell'Asilo Cretarossa per le quali si cerca ancora una soluzione. E' probabile che i piccoli possano essere ospitati al primo piano della stessa struttura di via Bartolomeo Camerario.

E nel prossimo anno le scuole Torre e Sala che dovranno essere abbattute e ricostruite.