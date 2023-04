Pics 'La Città dei Romani', traffico e sosta inibiti in alcuni tratti stradali Ecco le strade interessate dai lavori

Nell'ambito dei lavori, finanziati con il programma Pics, 'I Percorsi della storia-La Città dei Romani', sono state inibite alla sosta e al traffico degli autoveicoli in alcuni tratti di strada. Lo comunica l'Ente precisando i interessati da lavori di ripavimentazione riguardano Piazza Manfredi di Svevia, Via Carlo Torre nel tratto compreso tra Vico I Triggio a Piazza Manfredi di Svevia, Via San Filippo nel tratto compreso tra Vico S. Gennaro e Piazza Manfredi di Svevia.

"La riapertura dei tratti stradali avverrà in modo graduale, man mano che nei tratti stradali interessati si concluderà la ripavimentazione. Ai residenti è concessa la possibilità di permessi provvisori per il parcheggio in piazza Cardinal Pacca. Gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Traffico nei seguenti orari lunedì dalle ore 9 alle ore 11 e il martedì dalle ore 15 alle ore 17".