Toponomastica nelle contrade, ok in Giunta all'intitolazione delle strade Alla pietà strada intitolata al compianto don Luigi Caturano. Numeri civici nelle contrade Nordest

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all'intitolazione di una serie di strade nel quadrante nord-est della città. In particolare l'intitolazione ha riguardato le seguenti contrade cittadine: Badessa, La Francesca, Le Murate, La Torretta, Panelli, Fasanella, Olivola, Perrotta, San Giovanni, Caprarella, Lammia, Francavilla, Vallereccia, San Giovanni, Imperatore, Cese, Trievolo e Stella: da queste contrade si generano 34 nuove strade".

Si tratta - spiegano l'assessore all'Urbanistica Mariagrazia Chiusolo e la consigliera con delega alle Contrade Loredana Iannelli - di un passaggio fondamentale per la numerazione civica delle contrade, obiettivo strategico dell'amministrazione Mastella. I numeri civici saranno apposti, infatti, subito dopo gli step normativi, cioè l'esame dei nomi delle strade da parte della Prefettura e della Commissione Storia Patria di Napoli. Sulla numerazione civica delle contrade siamo perfettamente in linea con i tempi e le finalità che ci eravamo prefissati".

Nella stessa seduta, sempre in tema di toponomastica stradale, via libera alla denominazione di due strade nell'ex contrada Fontanelle: sarà via Piana degli Orti la strada senza uscita con inizio da via Pietà, sarà via dei Canali l'area che parte da via Piana degli Orti e finisce a contrada Piano Morra.

Ancora, la Giunta ha intitolato a don Luigi Caturano - primo parroco della Pietà, sacerdote amato in città e padre del complesso parrocchiale di Santa Maria degli Angeli - il largo adiacente a via Giovanni Gentile e via Francesco De Sanctis.