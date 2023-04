L'ambasciatore in Ucraina Zazo visiterà Rocca dei Rettori e Museo del Sannio Firmerà il Libro degli Ospiti d'Onore della Provincia di Benevento

L’Ambasciatore d'Italia in Ucraina Pier Francesco Zazo sarà ricevuto venerdì 14 aprile 2023 alle ore 16,30 alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, dal Presidente Nino Lombardi e dai Consiglieri provinciali per la firma del “Libro degli Ospiti d’Onore” della Provincia e il conferimento del Premio “Telesia for Peoples 2022” da

parte della Associazione Icosit presieduta da Mimmo Ragozzino.



A seguire, l’Ambasciatore sarà accompagnato dal presidente Lombardi, da Giuseppe Sauchella, Amministratore di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento, e dal professor Marcello Rotili al Museo del Sannio di Benevento.