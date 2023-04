"Uscite" della Madonna delle Grazie, incontro culturale e documenti inediti Lunedì 17 Saranno anche esposti alcuni oggetti storici dell'Incoronazione del 1723

In preparazione alla prossima peregrinatio della Madonna delle Grazie di Benevento e nell'occasione del III centenario dell'Incoronazione della Patrona di Benevento e del Sannio, il Centro studi del Sannio, diretto dal professore Paolo Palumbo, organizza per lunedì 17 aprile ore 17.3O presso la Sala del Centenario del Convento Le Grazie, in Viale San Lorenzo, l'incontro dal titolo: "Le "Uscite" della Madonna delle Grazie nella storia di un Popolo e di una Città. I documenti inediti dell'Incoronazione del 1723".

Nell'occasione saranno anche esposti al pubblico alcuni oggetti storici legati all'Incoronazione della Madonna delle Grazie.

Dopo i saluti di Padre Antonio Tremigliozzi, Ministro Provinciale dei Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia, e l'introduzione del Direttore del Direttore del Centro Studi del Sannio, interverranno: Padre Davide Panella, Rettore della Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, il professore Giovanni Liccardo, Incaricato di Storia della Chiesa presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento ed il professore Francesco Vespasiano, Associato di Sociologia presso l'Università degli studi del Sannio.