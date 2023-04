Fenomenologia dei crimini a danno di animali, domenica un incontro a Benevento Alle ore 10 presso l'auditorium Alfonso Tanga

"Fenomenologia dei crimini a danno di animali" è il titolo dell'incontro in programma domenica 16 aprile alle ore 10 presso l'auditorium Alfonso Tanga situato nel quartiere "Rione Libertà" di Benevento. Ospite dell'appuntamento, promosso dalla Lav di Benevento, Ciro Federico Troiano, criminologo e responsabile dell'osservatorio Zoomafia della LAV.

L'incontro "Fenomenologia dei crimini a danno di animali" è stato pensato sia per dare importanza ai fatti di cronaca beneventani, accaduti nell'ultimo anno, che hanno visto coinvolti gravi episodi di violenza nei confronti degli animali, sia per costruire una rete sul territorio costituendo un'occasione d'incontro per tutte quelle persone che nel loro piccolo si impegnano per garantire una equilibrata convivenza e gestione di animali domestici, randagi e selvatici.

Tutte le istituzioni coinvolte, gli Enti e i Cittadini sono invitati a partecipare sperando nella piena adesione e partecipazione attiva.

Tra i presenti hanno dato conferma: il sindaco della Città di Benevento Onorevole Mario Clemente Mastella,

assessore all'ambiente Alessandro Rosa, assessore alle politiche sociali Carmen Coppola, consigliere comunale Alboino Greco, Yuri Di Gioia della rete RAAB, Luigi Diego Perifano di Benevento Città Aperta, Nicola Sguera, Luigi Marino del Comitato di Quartiere Centro Storico e Sara Spinello di CADAPA CAMPANIA .