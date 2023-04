'Educativa di strada', progetto rivolto a prevenzione disagio giovanile Si comincia oggi in centro storico nei luoghi della 'movida'

"Partirà in questo week end di aprile 'Educativa di strada- Percorsi di partecipazione e spazi di autononia', un progetto che vede l'Amministrazione comunale in partnership con la coop sociale Bartololongo e Croce Rossa italiana", è quanto rende noto l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola. "Il primo appuntamento sarà a partire dal tardo pomeriggio odierno lungo corso Garibaldi, dalle 19 alle 22, nei luoghi del centro storico solitamente più frequentati dagli adolescenti".

"L'obiettivo degli educatori di strada - spiega l'assessore Coppola - è proprio quello di costruire relazioni con i giovani, osservarne e rilevarne i comportamenti, al fine di monitorare e prevenire situazioni di disagio e impegnare i ragazzi in comportamenti costruttivi che impediscano loro di finire nella rete di comportamenti deteriori o attività improduttive quando non nocive. L'amministrazione Mastella, mediante l'attività dei Servizi sociali e le collaborazioni con il Terzo Settore, è impegnata costantemente nelle attività di contrasto alle devianze giovanili che in qualche caso anche nella nostra città sono sfociate, purtroppo, in episodi criminosi. La passione e l'impegno degli educatori di strada potranno fornire un contributo valido per mitigare fenomeni negativi, accompagnando gli adolescenti verso forme proficue di impegno e svago", conclude Coppola.