Al via Campania Alleva: una grande fiera nazionale a Benevento Oltre 600 animali esposti nell'evento dedicato alla zootecnia

Un colpo d'occhio notevole quello di Campania Alleva, l'evento dedicato alla zootecnia, organizzato dall'associazione allevatori della Campania e del Molise a Benevento, al Cecas di Benevento.

Oltre seicento animali tra bovini di diverse razze, suini, ovini e non solo: un evento strutturato in maniera tale da non aver nulla da invidiare ai grandi eventi fieristici nazionali, e proprio in base a ciò, un evento che ci voleva a Benevento dove la zootecnia è una realtà importantissima a cui bisognava dare lustro.

Lo ha specificato Davide Minicozzi, presidente dell'associazione Allevatori della Campania e del Molise che si è adoperato in prima persona per l'evento: “Una manifestazione unica per il sud Italia: mai ospitata una manifestazione con più di seicento animali in fiera. C'è un pienone nonostante il meteo e spero che questo serva per rilanciare la zootecnia di tutto il sud. Sono stati due anni molto difficili e ci hanno messo in seria difficoltà: questo è l'inizio di un nuovo percorso con ricadute per le aziende. Campania Alleva sarà un marchio regionale per tracciare prodotti e distinguerli da quelli non certificati”.

E anche Gennaro Masiello, presidente Coldiretti esalta l'organizzazione e la portata dell'evento: “Il lavoro realizzato per portare questa manifestazione a Benevento è stato un lavoro importante dell'Associazione allevatori, abbiamo spinto per far sì che si potesse realizzare nel migliore dei modi. Va ringraziata anche la Regione Campania che ha affiancato la manifestazione: non era semplice realizzare un evento in una struttura che non aveva mai avuto qualcosa di questa portata. E' bello vedere i bambini girare incuriositi tra i nostri animali”.

Già importanti le ricadute per il turismo: “Già da qualche settimana è tutto pieno in città: ma ci sono 10 regioni italiane, era prevedibile. Queste manifestazioni creano sicuramente un'opportunità in termini di conoscenza, di relazioni, ma anche all'indotto”.

E il sindaco Mastella ha dichiarato: “Sono momenti esaltanti per la comunità di Benevento e per quella sannita. Ora però bisogna creare una stabilizzazione costante di questa fiera, altrimenti diventa privo di senso”.