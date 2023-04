"Serve dialogo con parti sociali. Siamo stanchi di rincorrere modifiche" Anzalone, RSU/RLS: Ottima adesione allo Sciopero manutentori Trenitalia Campania, ora soluzioni

"Ottima adesione allo Sciopero degli addetti alla manutenzione regionale di Trenitalia Campania". Ad annunciarlo è Giuseppe Anzalone, RSU/RLS del settore manutenzione e pulizia Campania che ringrazia "il personale per la massiccia partecipazione, oggi il messaggio lanciato dai lavoratori degli Impianti di Napoli C.le, Benevento, Campi Flegrei e Salerno, è chiaro: non vogliamo assistere alla morte di un settore strategico come quello della manutenzione rotabile.

La società dovrà farsene una ragione. Stanchi, ormai, delle continue esternalizzazioni selvegge, dei mancati investimenti in termini di formazione e professionalizzazione degli addetti, della carenza di personale e della fatiscenza degli ambienti di lavoro. La manutenzione rotabile torni ad essere un punto inamovibile nel piano d'impresa societario.

Bisogna rilaciare il settore con una visione a lungo termine.

Ora due sono le alternative per Trenitalia - rimarca il sindacalista dirigente della Cgil sannita - : il dialogo con le parti sociali, per superare le difficoltà che quotidianamente vivono i lavoratori negli impianti, oppure lo scontro, visto che siamo stanchi di rincorrere le continue modifiche organizzative, che fino ad oggi hanno semplicemente generato grosse ricadute sulle lavoratrici ed i lavoratori della manutenzione rotabile".