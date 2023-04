L'ambasciatore Zazo visita la Rocca dei Rettori e il Museo del Sannio Firma del “Libro degli Ospiti d’Onore” e conferimento del Premio “Telesia for Peoples 2022"

L’Ambasciatore d'Italia in Ucraina Pier Francesco Zazo è stato ricevuto alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, dal presidente Nino Lombardi e dai Consiglieri provinciali per la firma del “Libro degli Ospiti d’Onore” della Provincia e il conferimento del Premio “Telesia for Peoples 2022” da parte dell’Associazione italoamericana Icosit presieduta da Mimmo Ragozzino.

Presenti in Sala Consiliare le massime Autorità civili e militari sannite, l’Ambasciatore Zazo è stato accolto dai vertici delle Società partecipate e dai Dirigenti e funzionari dell’Ente Provincia e da semplici cittadini.

Il presidente Lombardi, nel discorso di benvenuto, ha dichiarato che la visita dell’Ambasciatore Pier Francesco Zazo è carica di significati in quanto la Rocca dei Rettori, per una lunga serie di vicende storiche e politiche nei pressi e dentro il Castello che domina la Via Appia “Regina viarum”, si può considerare il cuore del Sannio.

«Per queste ragioni - ha detto Lombardi - la Rocca dei Rettori, oggi sede istituzionale della Provincia, è il luogo ideale perché il popolo del Sannio esprima a l’Ambasciatore Pier Francesco Zazo l’ammirazione sentita e profonda per il suo esempio di dedizione al dovere e di espressione dei più alti valori morali e civili. Rappresentando l’Italia in Ucraina nel pieno dei tragici eventi bellici ancora in corso, l’Ambasciatore Zazo ha manifestato in concreto solidarietà per la popolazione civile coinvolta nella guerra e per i nostri connazionali presenti nel Paese».

La Città di Benevento, ha proseguito Lombardi, ha conferito ad un suo figlio la Cittadinanza onoraria e la Provincia intende a sua volta rendere omaggio a chi ha fatto inorgoglire i Sanniti e, nello stesso tempo, si è dichiarato orgoglioso di esserlo.

Lombardi ha poi ricordato i concittadini che vivono e lavorano nel mondo e che lo stesso Zazo ha voluto omaggiare nei giorni scorsi per il loro esempio di laboriosità, di cultura e di ingegno.

Lombardi ha quindi ricordato che il Cerimoniale prevede una visita dell’Ambasciatore al Museo del Sannio, Istituto culturale dell’Ente, di cui fu a lungo Direttore proprio lo zio di Pier Francesco, il professore Alfredo Zazo.

Il presidente ha ricordato gli straordinari meriti culturali di quest’ultimo che salvò e valorizzò alcuni dei monumenti più insigni della Città e del Sannio, collocandosi così sulla scia degli insegnamenti e delle opere di tanti altri Sanniti illustri del periodo a dimostrazione delle qualità della gente beneventana– ha aggiunto Lombardi.

Il presidente Icosit Ragozzino, nel ricordare i contenuti e le finalità sociali e civili del Premio, ha sottolineato che il Diplomatico italiano abbia meritato il Premio “Telesia for People” per il suo altruismo e la solidarietà espressa nei confronti di tanti cittadini ucraini ed italiani.

L’Ambasciatore Zazo, nel ringraziare la Provincia, Benevento ed il Sannio tutto per l’accoglienza riservatagli in questi giorni, ha auspicato la fine delle ostilità affinché, ha detto, si possa tra l’altro tornare ad Odessa, Città bellissima e così amata dagli Italiani. Nel firmare il “Libro degli Ospiti d’Onore della Provincia”, l’Ambasciatore, visibilmente emozionato, ha tra l’altro scritto: «Sono fiero delle mie origini sannite». Il diplomatico, che era accompagnato dalla moglie, ha quindi raggiunto il Museo del Sannio, avendo come Cicerone d’eccezione il professore Marcello Rotili, medievista e consulente scientifico della Provincia.