Ok alla nuova Piazza Risorgimento, lavori da ultimare entro giugno 2024 Palazzo Chigi ha approvato aggiornamento del progetto da realizzare con risorse del piano periferie

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una nota ufficiale del Segretariato generale, ha comunicato al Comune di Benevento il via libera all’aggiornamento della proposta progettuale per l’area di Piazza Risorgimento-area ex Collegio La Salle, accordando anche la proroga al 30 giugno 2024 per l’ultimazione dei lavori”, è quanto annunciano in una nota congiunta il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello.

“E’ un’ottima notizia. Con risorse esclusivamente pubbliche del Piano periferie daremo impulso alla valorizzazione urbanistica e architettonica di un’area nodale della città, cui sarà restituita dignità e bellezza. Ricordiamo che la rimodulazione progettuale, approvata in Giunta con delibera del 17 marzo 2023, prevede la riqualificazione di piazza Risorgimento con un porticato perimetrale che darà risalto allo spazio centrale della piazza ed è immaginato come un tributo al Razionalismo italiano, di cui lo slargo è un fulgido esempio. L’area, ora adibita a terminal bus, sarà ripensata con spazi verdi per la parte contigua a Viale dei Rettori (terrazzamenti e aiuole con la preservazione dell’alberatura esistente) e un parcheggio multipiano nell’area adiacente alla proprietà della Provincia, in prossimità del muro di contenimento”, spiegano il sindaco e l’assessore.

“Il benestare della Presidenza del Consiglio azzera e smentisce le supposizioni di qualche cassandra che – ancora recentemente – aveva disseminato dubbi e prefigurato la perdita del finanziamento. Un presagio negativo che i fatti provvedono a confutare seccamente. Piuttosto ora procederemo senza esitazioni verso l’aggiudicazione dei lavori, grazie alla tenacia con cui abbiamo prima ottenuto i fondi, quando molti erano scettici e poi preservato il finanziamento grazie ad un'intelligente interlocuzione con la struttura tecnica di Palazzo Chigi che ringraziamo per la sensibilità e lo spirito di cooperazione istituzionale dimostrato”, concludono il sindaco Mastella e l’assessore Pasquariello.