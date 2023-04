Giornata salute donne, visite gratuite al Fatebenefratelli Dal 17 al 22 aprile con l’obiettivo di promuovere la cura al femminile

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebrerà sabato 22 aprile, organizza dal 17 al 22 aprile l’ottava edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere la cura al femminile, nonché ogni problematica di salute al femminile.

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi da parte dell’utenza.

Anche quest’anno l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli sostiene tale iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza, nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, nutrizione, endocrinologia, malattie del metabolismo, ginecologia, oncologia, senologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Per le prenotazioni, ad eccezione del percorso dedicato alle violenza sulle donne che è ad accesso libero, contattare l’Ufficio Relazione con il Pubblico del nostro Ospedale al numero 0824 771562, oppure è possibile consultare tutti i servizi offerti dagli Ospedali con i Bollini Rosa per l’iniziativa della Fondazione Onda sul sito www.bollinirosa.it.

Il successo che l’(H)-Open week sulla salute della donna continua a riscuotere, ci ricorda quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.