Domeniche della Salute, oggi visite con la nutrizionista Lungo corso Garibaldi, presso la Prefettura

Oggi, domenica 16 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto quest’anno dalla Professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche.

L’appuntamento previsto è con la dott.ssa Ersilia Palombi, Medico Nutrizionista. L’obesità è sempre più un problema che interessa la nostra società – spiega la dottoressa Palombi – e interessa adulti e bambini.

Proprio per questo motivo anche il Rotary di Benevento da alcuni anni inserisce l’incontro con la nutrizionista per la prevenzione dell’obesità con controlli del peso e della composizione corporea diretti a tutta la popolazione. Ricordiamo che sarà Ersilia Palombi, medico specialista in Scienze dell’alimentazione, a essere a disposizione per le visite gratuite e consigli nutrizionali.

Il Rotary opera per la salute – dichiara la Presidente del Club di Benevento Rossella Del Prete - è un servizio per la comunità concreto e propositivo molto apprezzato dai cittadini. Un tassello importante dell’azione di Service rotariana. Il prossimo appuntamento con le Domeniche della salute sarà il 14 maggio con la neonatologa dott.ssa M.Gabriella De Luca su “allattamento materno, consigli e false controindicazioni”.