"Baselice secondo comune del Fortore per fondi intercettati" Ferella: "Oltre 4 milioni di euro per asilo nido, resilienza e valorizzazione del territorio"

"La classifica dei dati sui fondi PNRR presentata da Ifel, la Fondazione che per l’Anci si occupa della finanza locale, ci pone al secondo posto dei comuni del fortore per fondi intercettati, e al tredicesimo posto sui 78 comuni del Sannio sulla classifica dei fondi PNRR".

Così Lucio Ferella, sindaco di Baselice: "Una Baselice che guarda sempre più al futuro e che investe nei settori chiave, con l’obiettivo di diventare sempre più competitiva ed attrattiva, sia per i cittadini che per i turisti.

La sfida del PNRR consiste nell’essere in grado di progettare e realizzare opere con tempistiche degne di un Paese moderno ed europeo. In questo Baselice si sta dimostrando all’altezza e la riprova di questa dinamicità sta negli oltre 4 milioni di euro intercettati fin ora. Sono risorse che andranno su iniziative come la realizzazione dell’Asilo Nido, azioni di resilienza e valorizzazione del territorio che interessano anche la viabilità stradale, e due interventi sul Palazzo Lembo.

Opere essenziali con le quali andremo a disegnare una Baselice dove, per dirla in sintesi, sarà ancora più bello vivere. Un fiore all’occhiello di tutto il Fortore sannita, con l’attenzione rivolta verso le nuove generazioni, territorio, cultura e turismo.