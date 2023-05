Tommaso Paradiso a Benevento: libertà è preziosa ma bisogna saperla controllare Il cantautore sul palco del Teatro San Marco per la conclusione del Festival Filosofico del Sannio

Il suo rapporto con la Campania e con il sud, le sue origini irpine, l'impegno ai tempi dell'università e poi con le canzoni. Il Festival filosofico del Sannio si è chiuso con una chiacchierata con Tommaso Paradiso. Il cantautore romano, ex voce dei Thegiornalisti, laureato in filosofia, è stato ospite a Benevento richiamando i fans che hanno affollato il Teatro San Marco in attesa di una foto o un autografo.

“Parlerò come persona” premette chiarendo “per scrivere canzoni ho dovuto liberarmi della filosofia”.

E sul territorio racconta “Ho origini irpine, la famiglia di mia madre è di Ariano, un posto che frequento spesso soprattutto d'estate. Le persone mi percepiscono come un sudista e ne sono molto orgoglioso”.

Dal palco del festival il messaggio ai più giovani: “imparate subito che non si vince sempre e che la vita perfetta dei social non è la realtà. Non prendete scorciatoie” ha raccomandato ai ragazzi e sul tema della nona edizione del festival la libertà Paradiso avverte “In una mia canzone racconto questo e credo che occorre saperla dosare. E' un bene ma bisogna saperla controllare, avere una misura. Se siamo troppo liberi invadiamo la libertà degli altri”.

E dunque “Filosofia, musica e libertà di pensiero” il filo intorno a cui si è dipanato l'incontro condotto da Carmela D’Aronzo- Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia” e con Riccardo Chiaradonna, Professore ordinario di Istituzioni di Storia della filosofia antica e medievale presso l’Università Roma Tre.

Dopo l'appuntamento la premiazione dei ragazzi/e che sono risultati vincitori del concorso “Io filosofo/a” indetto nell’ambito del festival.