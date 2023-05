Associazione e Comune di Benevento per gli alluvionati dell'Emilia Romagna Manifestazione unitaria per una raccolta di fondi

Così come preannunciato nelle scorse ore dal sindaco Clemente Mastella, si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Mosti la riunione operativa con le associazioni di volontariato e del Terzo Settore aventi rappresentatività nazionale per l’individuazione delle modalità operative per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla calamità alluvionale.

Nel corso dell’incontro, coordinato dal vicesindaco Francesco De Pierro con il supporto operativo del dirigente del Settore Servizi Sociali Gennaro Santamaria, i rappresentanti di Caritas, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Misericordia hanno esposto le iniziative già messe in campo dalle loro rispettive organizzazioni nazionali, mentre i rappresentanti del Comune hanno spiegato di aver aderito alla raccolta fondi organizzata dall’ANCI nazionale.

Di qui la decisione di coordinare le varie iniziative di solidarietà rappresentando all’Amministrazione l’opportunità di assumere un atto di indirizzo della Giunta al fine di attivare una capillare azione di sensibilizzazione sul territorio e di organizzare una manifestazione unitaria per una raccolta di fondi che coinvolga anche le altre associazioni operanti sul territorio della città di Benevento.