A Benevento accordo Infermieri - mediatori linguistici "Internazionalizzazione fondamentale in un contesto multilingue"

Presso la sede dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “SSML Internazionale” di Benevento, è stata firmata una convenzione tra l'Ordine degli Infermieri di Benevento e la SSML Internazionale che apre nuove prospettive per la formazione e l’aggiornamento professionale.

L’accordo è stato sottoscritto dalla Direttrice della SSML Internazionale - la professoressa Gisella Maiello e dal Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Benevento - il dottor Massimo Procaccini.

Attraverso questa collaborazione, la SSML si impegna ad offrire corsi di lingua inglese, spagnola, francese e tedescaagli infermieri.

Tali percorsi formativi sono volti a potenziare le competenze linguistiche necessarie per gestire situazioni di comunicazione complesse all'interno di un contesto multilingue, garantendo un migliore dialogo tra operatori sanitari e pazienti di diverse nazionalità, promuovendo l'efficacia e la qualità delle cure fornite.

“Oggi è una giornata importante per la SSML Internazionale perché abbiamo aperto l’Istituzione all’Ordine degli Infermieri per l’apprendimento delle lingue europee (inglese, francese, spagnolo e tedesco).

È un’iniziativa interessante per il territorio – ha dichiarato la Direttrice della SSML Internazionale, Prof.ssa Maiello - in quanto l’internazionalizzazione per i diversi Ordini professionali è fondamentale. Il Presidente dell’Ordine degli Infermieri Procaccini ha colto l’occasione appoggiando totalmente la nostra iniziativa.”

L'Ordine degli Infermieri di Benevento, dal proprio canto, si impegna a favorire la diffusione di questa opportunità formativa tra i propri iscritti, incoraggiando la partecipazione attiva e la valorizzazione delle competenze linguistiche come elemento chiave nella pratica infermieristica.

“La firma della convenzione con la SSML Internazionale consente agli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Benevento corsi a costi agevolati di lingua inglese, spagnola, francese e tedesca - ha dichiarato Massimo Procaccini, Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Benevento.

Come Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Infermieri di Benevento crediamo molto nella formazione post base così da poter meglio rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, in un momento storico che vede la nostra professione in continua evoluzione”.

La firma di questa convenzione rappresenta una testimonianza tangibile dell'impegno di entrambe le Istituzioni verso l'eccellenza nella formazion