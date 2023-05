La sannita Teresa da Montesarchio all'Eredita In gara nella puntata in onda questa sera nel popolare programma di giochi

Partecipazione sul piccolo schermo per la sannita Teresa Ceglia. La ragazza di Montesarchio tra i concorrenti del popolare programma di Rai Uno condotto da Flavio Insinna.

Purtroppo un'esperienza breve per la giovane che è uscita al primo gioco della puntata in onda questa sera. Non prima di salutare la famiglia e il futuro marito.