Sguera (Azione): "Nuova aggressione in carcere: non se ne può più" Il segretario provinciale: "Strutture detentive fortemente insicure"

"Apprendiamo dalla denuncia del Sappe dell'ennesimo episodio di violenza all'interno del carcere di Benevento. Ancora un agente della Polizia Penitenziaria aggredito da un detenuto. Episodio dai contorni particolarmente cruenti, tra l'altro. Non se ne può più. Le strutture detentive continuano - nel disinteresse della gran parte delle forze politiche e della pubblica informazione - a essere luoghi del tutto insicuri. Sia per chi ci lavora sia per i detenuti. Nell'attesa che chi di dovere faccia qualcosa, esprimo la mia solidarietà all'agente ferito e al corpo della penitenziaria. Nell'immediato, però, le autorità competenti intervengano per disporre il trasferimento del detenuto violento".