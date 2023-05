Piazza Pacca: sì al front office, bus in Piazzale Catullo Questa mattina vertice a Palazzo Mosti per il progetto Pics

Il progetto pics per il front office e il termina bus turistico e i reperti archeologici ritrovati in piazza Pacca a Benevento possono coesistere. E' quanto emerso dal vertice a Palazzo Mosti in cui il sindaco Clemente Mastella e il soprintendente Gennaro Leva, con i tecnici, si sono confrontati, mentre lo scavo nella centralissima area cittadina ha fatto riemergere, oltre alle due tombe, anche un teschio.

L'intesa tra Soprintendenza e Amministrazione comunale prevede soluzioni operative per conciliare l'esigenza di tutelare il patrimonio archeologico rinvenuto con l'opportunità di preservare il progetto Pics, nel rispetto del cronoprogramma.

Sottoscritto dal sindaco Clemente Mastella, dal Soprintendente Gennaro Leva, dal vicesindaco delegato all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro, dal dirigente Ufficio Pics Antonio Iadicicco e dal funzionario della Soprintendenza Simone Foresta, l'accordo prevede che "l'edificio di front office, di ridotte dimensioni e che sarà realizzato con materiali leggeri ed eco-sostenibili, sarà realizzato in piazza Cardinal Pacca in un'area esplicitamente indicata dalla Soprintendenza, sulla scorta delle risultanze archeologiche acquisite.

i bus turistici stazioneranno in piazzale Catullo (sito che possiede tutte le caratteristiche tecniche adatte allo scopo) e sosteranno lungo Corso Garibaldi, all'altezza di piazza Cardinal Pacca, per il solo tempo necessario a consentire la discesa dei passeggeri.

E' stato altresì concordato che ultimata la fase d'indagine archeologica, per la quale sarà prevista un'adeguata divulgazione scientifica da realizzare a cura della Soprintendenza, l'area di scavo sarà reinterrata opportunamente e adibita esclusivamente a verde pubblico. Ciò in attesa di un cospicuo finanziamento che consenta la prosecuzione degli scavi archeologici sull'intera area della piazza, fino al raggiungimento di quote idonee alla lettura delle trasformazioni storiche dell'area".

"L'accordo raggiunto - commenta il sindaco di Benevento Mastella - premia la linea del dialogo e della cooperazione istituzionale. Ringrazio il Soprintendente Leva e i suoi collaboratori per il leale senso di collaborazione dimostrato, anche in quest'occasione".