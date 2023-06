"Come e dove stanare il paziente acromegalico", convegno a Benevento Sabato 10 giugno nel Centro Congressi Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, da sempre è al servizio della popolazione, pronto a dare risposte concrete alle loro esigenze attraverso l’ospitalità e l’accoglienza.

La struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli, dedicherà Sabato 10 giugno, a partire dalle ore 9.00, una intera giornata ad un convegno monotematico organizzato dalla dottoressa Itala Ventre dal titolo “COME E DOVE STANARE L’ACROMEGALIA” che vedrà coinvolti medici di medicina generale, odontoiatri maxillofacciali, pneumologi, ortopedici, che parleranno di una patologia rara, l’acromegalia caratterizzata dall’esposizione di tutti i tessuti all’incontrollata secrezione del “GH” e del suo mediatore “IGF1” dovuta nella maggior parte dei casi ad un adenoma ipofisario, patologia che se lasciata alla sua storia naturale evolve in senso debilitante ed infausto tanto da diminuire le aspettative di vita.

Sarà affidato alla professoressa Anna Maria Colao - docente di endocrinologia diabetologia dell’Università di Napoli Federico II di Napoli, il racconto di come un “acromegalico” vive quotidianamente la patologia, di come giorno per giorno si modificano i caratteri somatici. A seguire è previsto l'intervento della dott.ssa Maria Cancellieri su “Inquadramento epidemiologico”.

Le descrizione dettagliata dei segni e dei sintomi sarà, invece, affidata ad un gruppo di specialisti in ambito ortopedico al dr. Andrea Schiavone, in quello pneumologico al dottore Francesco Tomaciello, reumatologico alla dottoressa Maria Grazia Ferrucci, gastroenterologico alla d.ssa Francesca Russo, internistico al dr. Paolo Parrella, maxillo facciale al dr. Giacomo Accardo, oncologico alla dottoressa Ilaria Spagnoletti , il MMG al dottore Carlo Iannotti ed, infine, endocrinologico alla d.ssa Marisa Rillo.

La parte centrale dell’evento vedrà fondersi due branche: l’endocrinologia e la statistica in un unico strumento l’ACROSCORE utilizzato per individuare il paziente acromegalico sul nascere della patologia, che, peraltro, oggi risulta essere guaribile grazie alle cure chirurgiche e mediche.

La sessione sarà condotta dalla dottoressa Sara Colarusso endocrinologa dell’ASL BN e dal professore Luca Greco docente di statistica dell’Unifortunato.

Quando si affronta il tema degli adenomi ipofisari, non si può non parlare di neurochirurgia. Per questo – ha concluso la dott.ssa Itala Ventre – ospiteremo il dr. Giovanni Parbonetti – Responsabile dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'A.O. San Pio di Benevento.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda dove esperti si confronteranno su quale tipo di strategia adottare per giungere alla soluzione della patologia.