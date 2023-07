A San Leucio del Sannio "l'hub della solidarietà" Esercito, Ampio Raggio Odv, Protezione Civile, Misericordia e Next Onlus recuperano presidi covid

Solidarietà chiama solidarietà: “Ampio Raggio” Odv,associazione guidata da Riccardo Derna, fa tappa a San Leucio del Sannio per supportare le realtà locali del mondo del volontariato.

Cosegnati infatti nella giornata di ieri i primi dispositivi sanitari alle associazioni di volontariato di San Leucio del Sannio Misericordia di Moiano e Next Onlus.

Un progetto, coordinato dall’ufficiale dell’Esercito Italiano, il Colonnello sannita Eugenio Fortunato, che ha visto Ampio Raggio donare tute protettive, mascherine chirurgiche, siringhe, guanti e disinfettanti alla Croce Rossa Italiana, la Misericordia, ed altre realtà locali che si occupano di soccorrere ed aiutare il prossimo in Italia e all’estero.

L’attività è stata subito positivamente accolta dalla dottoressa Giovanna Varricchio (Vicesindaco di San Leucio del Sannio), che ha lavorato a stretto contatto con l’associazione per il buon esito delle prime donazioni.

Infatti, la sede della Protezione Civile del comune di San Leucio del Sannio è diventata l’Hub di distribuzioni di tali dotazioni sanitarie per le associazioni sannite che ne hanno fatto richiesta.

“Ampio raggio” non guarda solo alla realtà sannita ma tende anche alla mano alle realtà sannite che operano all’estero come nel caso dell’Associazione Next Onlus che da 25 anni è operativa nel difficile teatro del Madagascar che al giorno di oggi deve affrontare e combattere ancora la peste bubbonica. Garante del ritiro del materiale per Next Onlus e Misericordia di Moiano è stato il dottor Luigi Meccariello.

Questa è solo l’ultima di una lunga serie di iniziative messe in campo dalla giovane associazione di volontariato, che da anni si prodiga sia in Italia che all’estero per fornire aiuto a chi ne ha più bisogno. Dal “Ponte della Solidarietà”, agli sforzi profusi durante la pandemia con il progetto “Covid-19 Insieme ce la faremo” passando per gli svariati progetti che hanno coinvolto enti su tutto il territorio nostrano, “Ampio Raggio” continua ininterrottamente la sua attività di volontariato.

Come affermano gli attivisti: “Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare. Ma a forza di versare gocce, il mare si può anche riempire…”