Guasto all'acquedotto: litri e litri d'acqua dispersi e interi comuni a secco Il guasto in località Vallone Vesce, Vigili del fuoco attivi con le autobotti

Danno all'acquedotto in località Vallone Vesce del Comune di Fragneto l'Abate. Come si può notare dalle immagini infatti un copioso getto fuoriesce dal terreno disperdendo una enorme quantità di acqua destinata alle case dei cittadini.

Infatti molti comuni sono al momento senza acqua nell'area, con i vigili del fuoco che stanno provvedendo a portare autobotti per soddisfare almeno parzialmente i fabbisogni dei cittadini.

Un altro guasto, di portata minore, in Valle Vitulanese ha portato a irregolarità nell'erogazione idrica a causa di un guasto improvviso principalmente nel Comune di Vitulano e con probabilità anche nei Comuni di Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio e Torrecuso.