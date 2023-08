Sassinoro: i giapponesi la scelgono per un documentario Dal 23 al 29 agosto sarà documentata la vita nel borgo sannita

"Dal 23 al 29 agosto 2023 una troupe televisiva della Nippon Television, una tv nazionale giapponese, sarà a Sassinoro per scoprire le bellezze paesaggistiche e naturali del nostro paese e farle conoscere ai giapponesi".

L'annuncio sui social dall'amministrazione comunale del centro sannita guidata da Luca Apollonio.

"Saranno documentate le vite quotidiane, le storie di alcuni nostri compaesani, già contatti e intervistati telefonicamente in questi giorni.

Il documentario fa parte di un programma - molto seguito in Giappone - che si chiama "Racconti di Borghi Meravigliosi", che andrà in onda sulla Nippon Television di sabato dalle ore 18:00 alle ore 19:00, con le annesse repliche.

Nelle interlocuzioni avute con la emittente televisiva, è emerso che i giapponesi ciò che amano di più dell’Italia e dell'Europa mediterranea in generale sono proprio i piccoli borghi, custodi di usi costumi e di modi di vivere che ormai si sono perduti, e secondo loro Sassinoro conserva ancora questo sapore d’altri tempi e questi valori.

Questa iniziativa rappresenta un'importante vetrina dalle indubbie potenzialità per la promozione del territorio. Tocca ora all'Amministrazione Comunale e a tutta la comunità saperla sfruttare".