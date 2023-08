"Anch'io sono la Protezione Civile" parte il campo scuola della Misericordia La sezione di Torrecuso ha aderito al progetto con Dipartimento e Regione

Al via la tredicesima edizione di “Anch’io sono la protezione civile”, il progetto organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, la Provincia Autonoma di Bolzano e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato.

Anche quest’anno, la Misericordia di Torrecuso ha aderito al progetto, con l’intento di far vivere ai giovani partecipanti, una settimana formativa, articolata in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi. Grazie alle varie attività previste, i giovani partecipanti potranno acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere quotidianamente nella propria comunità, per tutelare sé stessi e l’ambiente in cui vivono.

I ragazzi saranno impegnati principalmente nelle seguenti aree: I piani di emergenza, Il rischio incendi boschivi, I rischi territoriali, Educazione civica / Sostenibilità ambientale, Beni Culturali e Orientamento. Una grande occasione, per tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. “Un ‘esperienza che - commenta il Governatore della Misericordia di Torrecuso Nicola Maiello - ha molteplici obiettivi: sensibilizzare le nuove generazioni in riferimento a temi come la prevenzione, l’importanza del nostro territorio, dei nostri prodotti e della nostra storia. Altro obiettivo è di avvicinare nuove forze verso il mondo associativo, inculcando i veri valori del volontariato”. Insomma è un’opportunità da non perdere, un’esperienza da vivere insieme a tanti giovani prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Il campo scuola avrà inizio lunedì 4 settembre per concludersi il giorno 9 settembre. Le attività si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 18:00. Le iscrizioni sono ancora aperte e devono essere consegnate presso la sede della Misericordia di Torrecuso, in Piazza Giovanni Paolo che sarà proprio l’area adibita per la realizzazione di questo imperdibile appuntamento. In alternativa è possibile consultare il sito www.misericordiaditorrecuso.it e compilare il modulo online. Per informazioni: 327.0393015 oppure inviare email: torrecuso@misericordie.org