Unisannio, Canfora: sempre più studenti internazionali Il Rettore: “Arrivano anche dal Marocco come dall'India”

“Partenza con un calendario differenziato per i tre dipartimenti e numerose novità: anche laddove non ci sono nuovi corsi di laurea ci sono aggiornamenti, anno per anno, per andare incontro alle esigenze di una società che cambia e di un mondo del lavoro sempre più articolato”. Gerardo Canfora, rettore dell'Università del Sannio, presenta il nuovo anno accademico, assicura cambiamenti importanti che possano rispondere costantemente alle esigenze degli studenti e rileva: sempre più gli studenti che arrivano dall'estero.

Come detto, tante le novità, a partire a un “nuovo corso di laurea dedicato a scienze dell'amministrazione digitale e rivolto al mondo della pubblica amministrazione. Noi siamo convinti – spiega Canfora - che la società non cresce se non cresce la pubblica amministrazione e che per fare questo è necessario lavorare sulle competenze di chi ci lavora. Una risposta all'esigenza di avere competenze sempre aggiornate. Si parte inoltre con il secondo corso in Biologia, che guarda al mondo della sanità ovvero alla diagnostica clinica”. Ed ancora: “Quest'anno partirà il primo corso completamente in inglese in ingegneria elettronica, primo esperimento che facciamo perché vogliamo aprire le porte del nostro Ateneo a studenti internazionali”.

Aspetto questo per cui si registrano “riscontri positivi da varie nazionali. Abbiamo ancora chi viene qui dalla provincia di Benevento e di Avellino – precisa il Rettore - ma sempre di più ci rivolgiamo a un pubblico di studenti che arrivano dal Molise, dalla parte alta della Puglia e cresce il numero di studenti internazionali. Noi abbiamo studenti che vengono dal Marocco, dalla Repubblica Domenicana, dall'Oriente e in particolare India e Pakistan e quest'anno stiamo lavorando per ospitare anche studenti che vengono dalla Cina”.