Fucci (Aslimitaly): "Bene azione dei Nas sulla sanità, monitorare anche Sannio" Presidente associazione “Aslimitaly–Malagiustizia” accende riflettori su difficile situazione

“Quando le forze dell’ordine fanno il proprio mestiere è sempre edificante. Elogio il lavoro straordinario che si è fatto per smascherare i soprusi nei confronti di coloro i quali hanno davvero bisogno. Ciò che chiedo è di intensificare queste azioni a tappeto e di monitorare il Sannio che in termini di sanità verte in una condizione pietosa”.

Così Alessandro Fucci, presidente dell’associazione no profit “Aslimitaly – Malagiustizia”, commentando il recente blitz dei Nas in cui sono state denunciate ventisei persone, tra medici e infermieri, per aver favorito conoscenti e pazienti privati stravolgendo le liste d’attesa, interviene sulle condizioni critiche della sanità in Campania e, in particolare, nel Sannio.

“In particolare – dice Fucci - le strutture nella nostra regione sono o fatiscenti o nuove ma abbandonate a se stesse; le vere professionalità fuggono all’estero e in Campania non si ha contezza di quanto è disastrosa la situazione; non si investe in sanità da circa 20 anni; i medici che meritano attenzione perché di alto spessore sono oscurati e non messi in evidenza a causa di un sistema politicamente iniquo e non c’è assistenza seria sul territorio”. “Il malato non è tutelato ed è abbandonato a se stesso. Le eccezioni sono poche come pochi sono gli istituti medici virtuosi”.