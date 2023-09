"I cattolici e la questione politica" tra passato glorioso e futuro incerto A Pannarano presentato il libro del professore Franco Vittoria. Presente Clemente Mastella

"I cattolici e la questione politica, tra dimensione istituzionale e dimensione religiosa”. Questo il titolo del libro di Franco Vittoria presentato ieri nell'aula consiliare del Comune di Pannarano.

Un testo che intende ripercorre il cammino del cattolicesimo politico, dall'intansigentismo dei cattolici nei confronti dello stato liberale fino all'enciclica di Leone XIII sulla remun novarum, dove mette al centro tra le altre cose la questione della povertà.

Un tema quanto mai attuale, quello del posizionamento dei cattolici nello scenario politico attuale e del quale ne hanno discusso l'autore del libro, Franco Vittoria, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, già parlamentare e ministro ma ancor di più esponente dell'allora Democrazia Cristiana e il primo cittadino di Pannarano, Enzo Pacca. Lavori moderati da Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel tv e che sono stati seguiti da una platea numerosa – tra gli altri il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua e il presidente del Parco del Partenio, Francesco Iovino e il parroco don Michele Sbordone -.

“Un libro che scoraggia nel riorganizzare i cattolici così come si sono messi in campo dalla storia Repubblicana in poi” ha spiegato l'autore e docente Franco Vittoria. “Cerca sopratutto di capire quale può essere la ragione sociale e civile dell'impegno cattolico nella Politica attraverso le encicliche sociali e attraverso la capacità di giganti come Emmanuel Mounier e Jacques Maritain.

L'impegno del cattolico democratico – rimarca Vittoria - è saper incidere cercando di mettere in campo i valori del Cattolicesimo democratico”.

“I cattolici dopo il Vaticano Secondo sono dispiegati nei vari movimenti e partiti politici” ha invece rimarcato l'onorevole Clemente Mastella che ha analizzato l'attuale situazione politica: “C'è una parte che guarda al Centro, ma si tratta di una disputa che oramai ha margini molto esigui, una riproposizione di quella che un tempo era la Democrazia Cristiana”.

Intervistato da Pierluigi Melillo, in vista delle elezioni Europee e di un possibile accordo con Renzi, Mastella non usa mezzi termini: “Qualcosa faremo, guardiamo a quelli che hanno voglia di costruire il Centro. La sinistra guarda troppo a sinistra, Forza Italia non ha il fascino berlusconiano. Poi ci sono stati a mio avviso sbagli clamorosi, come la divisione tra Renzi e Calenda che ha danneggiato la possibilità e opportunità grande che era quella di costruire un grande Centro. Qualcosa faremo”.

“Onorati di accogliere a Pannarano illustri ospiti e di presentar eil libro di Franco Vittoria”. A fare gli onori di casa il sindaco Enzo Pacca: “Colpito dal libro dove si traccia il percorso storico dei cattolici nella Politica. Un lavoro che non è solo un libro di storia. C'è un ragionamento che apre alla riflessione dei cattolici oggi nella Politica non più in un solo partito com'è stato per la Democrazia Cristiana, ma in tanti altri movimenti. Un invito a ragionare di politica e valori che si trovano oggi in tanti partiti”.