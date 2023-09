Tassa occupazione spazi pubblici, la segnalazione di Federconsumatori La denuncia: "Avvisi di mancato pagamento... ma molti sono stati regolarmente saldati"

"L’Andreani Tributi sta facendo recapitare, tramite raccomandate al costo di € 6,00, avvisi di mancato pagamento della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche relative all’anno 2018.

Dalle varie segnalazioni giunte ai nostri sportelli emerge che un’altissima percentuale ha pagato regolarmente, nei tempi dovuti”.

E' la segnalazione che arriva dalla Federconsumatori di Benevento che prosegue “Chiaramente il nostro sondaggio è avvenuto non solo sui nostri Associati ma anche da altri cittadini che giungono ai nostri sportelli, lamentandosi che ultimamente esistono spesso disguidi sui riscontri dei tributi dovuti.

Chiaramente tutto ciò crea allarmismo inutile e in moltissimi casi sconforti tra l’utenza, in quanto qualcuno per varie ragioni ha smarrito la ricevuta di pagamento.

La nostra apprensione, a difesa dei consumatori, ha generato tre interrogativi, dove le nostre preoccupazioni sono rivolte agli utenti che, loro malgrado, hanno smarrito la ricevuta di avvenuto pagamento e vista la percentuale alta di errore ci poniamo il primo interrogativo: tra gli errori sono inseriti anche chi purtroppo ha smarrito la ricevuta?

Il secondo interrogativo: c’è un sistema di controllo da verificare e rivedere, che non è più sufficiente a monitorare tutti i sistemi di pagamento?

Il terzo interrogativo: da chi vengono pagate le spese di notifica inviate alle persone che sono regolarmente in possesso di ricevuta? La Federconsumatori di Benevento ha dato la propria disponibilità, con i propri sportelli, a raccogliere informazioni in merito, dando un seguito di approfondimento e di analisi, comunicandone l’esito pubblicamente intraprendendo azioni per tale problematica”.