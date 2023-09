Ditar Med Aesthetics: innovazione al servizio del benessere Il centro di contrada Piano Cappelle a Benevento festeggia il suo primo anno

Bellezza e benessere. Binomio vincente per migliorare la qualità della propria vita e somigliare il più possibile all'idea di sé. Un percorso di cura che, partendo dalla salute, coinvolge inevitabilmente l'estetica.

E ora, a Benevento, è possibile contare su un centro giovane ma che è già un riferimento nel settore. E' il Ditar Med Aesthetics (in contrada Piano Cappelle - 0824 778053 e whatsApp 379 2246893) che ad ottobre festeggia il suo primo anno con i successi di un percorso sempre teso all'eccellenza.

Il centro (che occupa il piano superiore della struttura del rinomato centro di diagnostica) è la più recente scommessa della famiglia Tarantino.

I dottori Sandro e Annachiara Tarantino hanno raccolto un'esigenza del territorio mettendo a disposizione le più moderne tecnologie al servizio della bellezza e un team medico specializzato.

Ditar Med Aesthetics è un centro di medicina estetica e dermatologia all'avanguardia

Fiore all'occhiello della struttura i numerosi trattamenti di laser terapia coordinati da una equipe di medici dermatologi composta dagli specialisti Michele Pezza e Valentina Carlomagno. In più consulenze con chirurghi plastici.

“La risposta del territorio è stata sorprendente” conferma la dottoressa Annachiara Tarantino chiarendo che “I numerosi trattamenti di laser terapia sono effettuati tutti con strumenti medicali da personale medico”.

I trattamenti

L'offerta di trattamenti è molto ampia. Si va dalla cura del viso con ringiovanimento anti-aging e rughe al rimodellamento del corpo agendo su cellulite e rilassamento dei tessuti. Disponibili trattamenti per l'epilazione semi permanente, trattamenti per le cicatrici da acne, lesioni vascolari (i cd. capillari) e lesioni pigmentate benigne (le macchie scure del viso).

Il Ditar Med Aesthetics lavora anche nel campo della medicina infiltrativa con trattamenti mirati a correggere solchi cutanei, ritoccare inestetismi del viso, ripristinare volumi perduti o migliorare labbra e naso. Inoltre si effettuano trattamenti di chirurgia dermatologica, ultima frontiera della chirurgia cutanea.

Le tecnologie

Risultati perseguiti attraverso l'utilizzo di numerosissimi i macchinari tra gli altri:

il laser CO2 frazionato p er trattamenti anti-aging e rughe, per le cicatrici e le lesioni pigmentate benigne;

er trattamenti anti-aging e rughe, per le cicatrici e le lesioni pigmentate benigne; il microneedling a radiofrequenza frazionata (Vivace) per trattare cicatrici e cicatrici da acne e ringiovanimento cutaneo;

(Vivace) per trattare cicatrici e cicatrici da acne e ringiovanimento cutaneo; il laser Alessandrite e Nd:YAG per l'epilazione semipermanente , il trattamento delle lesioni vascolari cutanee e teleangectasie (cd capillari).

, il trattamento delle lesioni vascolari cutanee e teleangectasie (cd capillari). l'apparecchio Onda per gli inestetismi corporei di cellulite, adiposità localizzate e lassità cutanea con onde elettromagnetiche;

per gli inestetismi corporei di cellulite, adiposità localizzate e lassità cutanea con onde elettromagnetiche; l'apparecchiatura Schwarzy per la stimolazione neuromuscolare e dunque l'aumento del tono e del volume muscolare e il miglioramento della postura.

Percorsi personalizzati

E il Ditar Med Aesthetics si distingue anche per l'elaborazione di percorsi personalizzati in base alle esigenze del paziente con una equipe continuamente impegnata in nuovi studi e ricerche per affrontare i diversi inestetismi.

Tra i risultati più sorprendenti meritano una menzione i trattamenti per le smagliature grazie all'applicazione del il microneedling a radiofrequenza frazionata e uno specifico protocollo per l'alopecia con micronidling e fattori di crescita.

Risultati che hanno suscitato interesse nella comunità scientifica tanto che alcuni lavori del dottore Pezza sono stati caso di studio al Sime 2023, il congresso nazionale di medicina estetica e in particolare quello su “Laser CO2 nelle lesioni pigmentate e utilizzo di laser resurfacing nelle cicatrici da acne”.



Salute, benessere, studio e ricerca

Capitolo a parte merita il Monnalisa touch un laser applicato in campo ginecologico per le sindromi genito urinarie (post menopausa, atrofia vulvo-vaginale, secchezza vaginale, vestibulodinia, post partum hypoestregenism symptoms, incontinenza mista lieve, dispareunia, prurito intimo) e la poltrona Dottor Arnold per il trattamento dell'incontinenza urinaria, un dispositivo medico non invasivo ed efficace che con la formazione di campi elettromagnetici stimola la muscolatura del pavimento pelvico in modo molto più efficace rispetto ai trattamenti comunemente utilizzati e tradizionali

Proprio su questi argomenti il prossimo tre ottobre il Ditar Med Aesthetics ospiterà uno specifico convegno rivolto in particolare a ginecologi e ostetrici sulle nuove tecnologie nel trattamento della sindrome genito-urinarie con particolare riguardo per le problematiche di incontinenza urinaria, vulvodinia, dolore pelvico cronico con il professore Maurizio Filippini.