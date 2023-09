La Polizia di Stato onora il Patrono San Michele nella chiesa al Rione Libertà Questa mattina all'Addolorata messa celebrata dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca

Si è celebrata questa mattina presso la chiesa dell'Addolorata, gremita di fedeli, la messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Messa celebrata dall'arcivescovo di Benevento, monsignore Felice Accrocca e dal cappellano della Polizia, don Giancarlo D'Ambrosio. Tante le istituzioni presenti accolte dal Questore Edgardo Giobbi che al termine della celebrazione ha messo l'accento sulla scelta della parrocchia del Rione Libertà di Benevento per celebrare la ricorrenza. “Celebrazione in onore del nostro Patrono ma anche un segnale di fratellanza e vicinanza a tutto il rione Libertà”.

L'arcivescovo Accrocca ha definito San Michele “Patrono dell'esercito celeste” rivolgendosi ai tanti agenti della Polizia di stato presenti in chiesa. “Siete gli Angeli custodi e sentinelle della comunità”.

Al termine dell'eucaristia la lettura della preghiera all'Arcangelo Michele.