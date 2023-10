Scavi piazza Pacca, bocciata mozione 'Perifano'. Dal Consiglio ok ai distretti Il sindaco Mastella: da ministero Cultura via libera al Museo Egizio e fondi per cappella De Simone

Un consiglio comunale dai toni pacati, concilianti a tratti, quello che si è celebrato ieri a Palazzo Mosti. Tre i punti importanti all'ordine del giorno con altrettante mozioni presentate dall'opposizione e che sono state però tutte respinte.

Approvato invece all'unanimità (27 voti favorevoli) il Distretto Urbano del Commercio “Il Distretto delle Streghe”, con contestuale approvazione dello schema di Statuto, dell' Atto Costitutivo e dell'Accordo di Distretto.

Un consiglio comunale aperto dopo la visita del ministro della Cultura Sangiuliano. Mastella a tal proposito ha annunciato una serie di novità importanti per Benevento. A partire dal via libera incassato dal primo cittadino dall'esponente del Governo Meloni per la costituzione del Museo Egizio che avverrà grazie ad una Fondazione che vedrà protagonisti Comune, Provincia e Ministero della Cultura. Ed ancora: cinque milioni di euro per il ripristino della cappella del teatro De Simone.

Tornando al consiglio, bocciata la mozione dell’opposizione che voleva destinare alla realizzazione di un parco archeologico in piazza Cardinale Pacca. Opere che l'opposizione voleva che il comune realizzasse con i 4 milioni aggiuntivi al Pics riconosciuti dalla Regione al Comune di Benevento. Sul punto il sindaco Mastella aveva lanciato una proposta di mediazione: “Attendiamo la certezza sul valore storico e archeologico dei reperti che potrebbe arrivare a novembre, poi si deciderà sull'utilizzo dei fondi”. Proposta bocciata dall'opposizione che a sua volta si è vista respingere con con 17 voti contrari e 9 favorevoli la mozione. Mastella ha ribadito più volte di non voler impegnare i fondi aggiuntivi per piazza Santa Maria senza conoscere l'esito delle perizie della Soprintendenza. Mastella ha infatti rimarcato che quei soldi si possono oggi investire “sul sociale, la casa di Jonas e sulla cultura, col progetto per l’ex tabacchificio di via 25 Luglio.

Altro punto affrontato in consiglio la mozione a favore dell'acqua pubblica avanzata dall’opposizione contro la delibera con cui la Regione Campania ha espresso un indirizzo che prevede la costituzione di una società mista pubblico privata per l’affidamento della gestione del servizio. Mozione votata però a favore dal consigliere di maggioranza Marcello Palladino”.

Dopo il voto favorevole all'atto costitutivo del distretto commerciale, maggioranza e opposizione hanno concordato che serve una maggiore tutela del centro urbano con particolare attenzione alla buffer zon Unesco. Decoro che deve partire dagli arredi di bar e attività commerciali per poi arrivare finanche alla cartellonistica e alle insegne. “Le nuove linee guide ha rimarcato l'assessore al Commercio Luigi Ambrosone sono pronte. Dobbiamo aspettare solo che la Soprintendenza chiarisca alcuni punti. Presto la città di Benevento avrà una normativa consona al luogo storico e culturale che rappresenta”.