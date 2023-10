Rifiuti nel Sannio, si cerca nuovo direttore tecnico e amministrativo per Samte Mauro: l'azienda avvia la riorganizzazione anche dal punto di vista tecnico

La Samte srl, società partecipata dalla Provincia di Benevento per la gestione del ciclo rifiuti, ricerca un direttore tecnico e amministrativo a tempo determinato.

Lo ha comunicato l’Amministratore Unico della Società, Domenico Mauro, al Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Si punta così a “colmare un vuoto nell’organico: la figura del Direttore tecnico e amministrativo manca infatti dal lontano 2019. Con l’Avviso pubblico la società – viene precisato in una nota – compie dunque un altro passo nella normalizzazione delle attività. Dopo il risanamento dei conti della Samte, ottenuto grazie al rigoroso lavoro del management con la supervisione della stessa Provincia; dopo la revoca dello stato di liquidazione volontaria; e dopo il pagamento degli arretrati ai dipendenti (arretrati, per alcuni dipendenti, risalenti al 2019), la società con questo avviso si organizza anche dal punto di vista tecnico”.

Il presidente Lombardi “preso atto con soddisfazione della comunicazione dell’Amministratore Mauro, ha ricordato il lavoro che la Provincia sta portando avanti per la normalizzazione del ciclo dei rifiuti nel Sannio e - prosegue la nota - comunque l'impegno profuso dall’Ente per garantire il proprio ruolo di supplenza in attesa della piena funzionalità dell’Ente d’Ambito secondo le norme regionali in materia. Lombardi ha infine sottolineato il lavoro che la Provincia sta profondendo per ridurre l’importo della tariffa rifiuti”.