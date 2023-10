Comune di Apice: "Ambasciatore nazionale d'Eccellenza" Riconoscimento al Senato per celebrare comuni in gradi di incidere sul benessere delle comunità

Lo scorso 19 ottobre, presso il Senato della Repubblica, il comune di Apice ha ricevuto il premio “Ambasciatore nazionale d’Eccellenza”, un riconoscimento istituito con lo scopo di promuovere e celebrare i comuni d’Italia più capaci di incidere sul benessere delle comunità di riferimento, attraverso particolari azioni amministrative.

"In particolare, - si legge nella nota del sindaco, Angelo Pepe, e dell'assessora Daniela D'Oro - il nostro comune è stato selezionato e premiato per l’attività di promozione territoriale e la realizzazione dell’InfoPoint turistico.

La strategia di sviluppo turistico integrata finalizzata ad accrescere i flussi e le ricadute economiche, grazie alla creazione di una rete che collega i siti turistici del paese, quali i belvedere paesaggistici, il centro storico, il Castello dell'Ettore, il convento di sant'Antonio, la fonte miracolosa di San Francesco, il Ponte Appiano, è stata considerata non solo meritoria, ma una buona pratica per coinvolgere la comunità e favorire la promozione locale. La sede fisica dell'Infopoint, all’interno dell’ex Municipio, ha reso fruibile un immobile fino a quel momento inutilizzato, valorizzando gli spazi esistenti e la cura degli stessi. La gestione è stata affidata alle due associazioni del territorio, la Proloco di Apice e il Forum dei Giovani, favorendo la collaborazione e la sinergia.

Nel contempo è stata creata una piattaforma web, di promozione e divulgazione della città di Apice, un portale che con semplici clic, immerge il turista nella storia, nelle tradizioni, negli eventi e nelle varie attività che il nostro comune offre.

I ragazzi impegnati sono delle vere e proprie guide, che accompagnano i turisti alla scoperta del nostro territorio. Lo sportello informativo è aperto tutti i week-end, durante le festività e gli eventi, e su prenotazione anche in settimana.

Infine, è stato valutata l’importanza che ha assunto in questi anni la crescente cooperazione con le aziende agricole per offrire ai visitatori un’offerta completa, esperienziale, a partire dal riconoscimento nel 2019 del comune di Apice quale Città dell’olio, le visite nei frantoi e nelle aziende di produzioni olivicole, dove il turista può vedere l'intera filiera dell'olio e degustare i prodotti territoriali d'eccellenza."

"La promozione del territorio e delle sue eccellenze - concludono i rappresentanti dell'amministrazione comunale - è stata fin da subito una priorità. E questo importante riconoscimento, insieme alla realizzazione di un marchio territoriale e alla ormai consolidata cooperazione con le aziende locali, è un ulteriore tassello che si aggiunge al lavoro fin qui fatto e su cui continueremo a lavorare."