Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio in azione per lo sviluppo Il presidente Addabbo e Consiglio scelgono Ignazio Catauro coordinatore del distretto di 26 Comuni

Entra nella piena operatività il Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio, che vede capofila il comune di Molinara e altri 25 comuni dell’area del Fortore, preFortore e del Tammaro. I componenti del Consiglio: Luigino Ciarlo, Elisabetta Pepe, Pierdomenico Iadarola, Maria Picciuto, e per Unimpresa il presidente regionale Cosimo Callisto, per Confesercenti Giovanna De Vita, e naturalmente il presidente Giuseppe Addabbo hanno scelto il coordinatore del Distretto. La scelta era già nell’area da tempo, il professore Ignazio Catauro, anche per la sua ampia competenza nel mondo delle imprese, ha rappresentato una scelta quasi scontata.

“Si tratta anche di un giusto riconoscimento – ha dichiarato il presidente Addabbo – per una persona che fin dall’inizio ha creduto in questo progetto, e ha spinto in modo decisivo per la costituzione di un distretto, che ricordiamolo, risulta essere il più esteso dell’intera regione Campania, circa 1000 kilometri quadrati”.

Il professore Igna?io Catauro è conosciuto per il ruolo che ricopre da anni nel mondo associativo in Irpinia e nel Sannio, è infatti il presidente interprovinciale di Unimpresa Benevento e Avellino, e Consigliere di Giunta uscente della commissariata Camera di Commercio Irpinia Sannio. La sua nominato quale coordinatore del Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio segue il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Campania, e rappresenta un atto dovuto e per certi versi necessario per dare piena operatività al Distretto.

Il presidente Giuseppe Addabbo, nel proporre la nomina di Catauro come coordinatore, ha voluto sottolineare “la sua esperienza consolidata nel settore, questa decisione di nominare Catauro deriva dalla sua lunga e rinomata carriera nel mondo dell’associazionismo imprenditoriale, dove si è distinto per la sua leadership e la sua capacità di promuovere lo sviluppo economico dei territori. Il suo impegno nel sostenere le imprese locali e nel favorire sinergie tra i diversi settori economici è noto a tutti. E noi non possiamo che essere onorati. Una figura di prestigio e di grande competenza che non potrà che fare bene al Distretto e al territorio nel suo insieme” ha precisato il sindaco Addabbo.

Ricordiamo che il Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio avrà sede operativa in un’ala della casa comunale di Molinara adibita appositamente a sede del Distretto, che ospiterà anche incontri e workshop dedicati alle tematiche del commercio e dell’economia locale. “Naturalmente – ricorda il presidente Addabbo – si tratta di una sede aperta a tutti gli attori del territorio, non solo operatori economici, che saranno naturalmente i benvenuti, ma a tutti coloro che vorranno contribuire concretamente alla creazione di un efficace piano d’azione per la crescita e lo sviluppo dei 26 comuni del Distretto. Saremo lieti e contenti di ospitarli e soprattutto ascoltarli per trarre utili spunti e insegnamenti.” Ha ribadito il neo presidente del Distretto.

Assumendo il nuovo ruolo di coordinatore del Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio, il prof Catauro ha espresso la volontà di implementare strategie innovative per promuovere il commercio e l’economia locale, supportare le piccole e medie imprese e creare un ambiente favorevole agli investimenti: "La mia priorità assoluta – ha voluto ricordare il nuovo Coordinatore - sarà quella di lavorare a stretto contatto con le imprese del territorio, ascoltando le loro esigenze e identificando soluzioni mirate per favorire la crescita economica di un’area, quella dell'Alto Sannio, che ha il diritto di mettere in campo una valida strategia di crescita socio-economica, adeguata alle sue straordinarie possibilità di sviluppo”.

La nomina di Catauro è stata salutata da tutti i Consiglieri come un passo avanti verso una maggiore sinergia tra il settore pubblico e privato, aprendo le porte a nuove opportunità di crescita economica e sviluppo sostenibile nel territorio provinciale. Il Coordinatore è stato investito di un non facile compito, il suo mandato sostenuto unanimamente dai rappresentanti delle comunità locali assume un velo di ampia responsabilità, l’unione di intenti tra imprese locali e rappresentanza pubblica potrà creare un contesto produttivo e commerciale più vibrante e dinamico che non potrà che fare del bene alla comunità nel suo insieme. “Un territorio, quello del Distretto – ci ricorda il presidente Addabbo – che conta ben 53000 abitanti circa e 8579 imprese iscritte alla Camera di Commercio. Di queste ben 3000 rappresentano i settori di riferimento del nostro progetto di distretto: Commercio, Servizi, Turismo e Artigianato, il 35% dell’intero comparto produttivo dell’area, con un valore aggiunto espresso in percentuale pari al 52%. Stiamo parlando di cifre decisamente significative, che rappresentano uno spaccato determinante per il futuro dell’intero Alto Sannio. E noi abbiamo il dovere – conclude il presidente del Distretto – di attivare tutti i possibili canali di sostegno per rendere ancora più dinamico l’intero settore”.