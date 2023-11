Benevento, grande successo per la partita tra attori e giornalisti Rai Al Vigorito ha vinto la solidarietà nella giornata dedicata all'infanzia e all'adolescenza

Mattinata all’insegna della solidarietà quella vissuta al Ciro Vigorito di Benevento, dove si è svolta la partita del cuore tra la nazionale attori e il circolo sportivo Rai. L'evento è stato organizzato da SOS Villaggi dei Bambini insieme al Comune di Benevento, con il patrocinio della Provincia di Benevento e del CONI, in collaborazione con USAcli, nella giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza.

A dare il calcio d’inizio dell’incontro è stato il sindaco Clemente Mastella, dopo la splendida esibizione della cantante sannita Giada Lepore che ha intonato l’inno di Mameli, facendo emozionare tutti i presenti. I punti cardine dell’evento sono stati il riscoprire valori come la solidarietà, la fratellanza, il rispetto e l’amore per il prossimo, focalizzandosi anche sulla sensibilizzazione alla tematica relativa alla violenza sulle donne, con i calciatori in campo che hanno osservato un minuto di raccoglimento in onore di Giulia, scomparsa per femminicidio.

Grande divertimento in campo e sugli spalti, con i numerosi ragazzi presenti in tribuna al Vigorito che hanno esaltato le gesta degli atleti in campo. Il match è terminato 2-2, un perfetto equilibrio che ha messo ulteriormente in risalto la voglia di fare sport e di stare insieme, oltre a portare in alto i valori che hanno colorato la splendida mattinata del Vigorito.