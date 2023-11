Ospedale San Pio: open week contro la violenza sulle donne In programma servizi di consulenza psicologica e consulenza ginecologica gratuitamente

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne,l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, rinnova il proprio impegno per contrastare il drammatico fenomeno che continua a verificarsi nel nostro Paese.

L’Aorn San Pio aderisce alla Terza edizione dell’(H) Open Week organizzato dalla Fondazione Onda, dal 22 novembre al 28 novembre, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, dall’inizio del 2023 a oggi, le vittime di femminicidio sono state 105.

Sono oltre 130 le strutture del network Bollino Rosa che aderiscono all’iniziativa e offriranno gratuitamente servizi clinico-diagnostici ed informativi alla popolazione femminile, quali consulenze, colloqui ed esami strumentali.

“La campagna di sensibilizzazione, messa in campo dall’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, mira a tenere alta l’attenzione su questa emergenza sociale. La violenza di genere è un problema con radici culturali profonde. Solo tramite la consapevolezza ed il coinvolgimento di tutti è possibile contrastare in maniera efficace il fenomeno. Vogliamo mettere in campo le nostre risorse a favore della comunità per aumentare il livello di consapevolezza delle persone, con l’auspicio che questa iniziativa contribuisca a favorire con azioni semplici e concrete il necessario e non piu’ rinviabile cambiamento culturale.- afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio di Benevento, Maria Morgante

L’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento offrirà consulenza psicologica e consulenza ginecologica nei giorni:

23 novembre

Consulenza psicologica: presso l’AORN SAN PIO nell’Area Adibita a Codice rosa nel Pronto Soccorso, che si trova al piano terra del Padiglione Moscati, a cura della dr.ssa Marianna Molinaro, dirigente psicologo presso la UOC Direzione Medica di Presidio. Dalle ore 8.30 14.00 per un massimo di 10 visite

Sarà possibile prenotare chiamando ai numeri 0824-57319 oppure 0824 57816

25 novembre

Consulenza Ginecologica: presso gli ambulatori della UOC Ostetricia e Ginecologia, a cura della dr.ssa Luigia Straccia dalle ore 9 alle 10.00 per un max di 10 visite

Sarà possibile prenotare chiamando al numero 0824 57208

28 novembre

Consulenza Psicologica: presso il P.O. Sant ‘Alfonso Maria de’ Liguori, ubicato in Sant’Agata dei Goti , nell’Area Adibita a Codice rosa nel Pronto Soccorso, che si trova al piano terra, a cura della dr.ssa Marianna Molinaro, dirigente psicologo presso la UOC Direzione Medica di Presidio.