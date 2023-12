A Telese Terme l'ottava giornata dedicata al paziente oncologico Un confronto tra le diverse istituzioni sanitarie, politiche e religiose

Domenica 17 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, nella Sala Goccioloni delle Terme di Telese, via A.Minieri 1, Telese Terme, (BN).

Ottava giornata dedicata al paziente oncologico, attraverso un confronto tra le diverse istituzioni sanitarie, politiche e religiose, nel quale sarà il paziente al centro e dove potrà manifestare le criticità del SSN, nell’assistenza e nell’approccio alla patologia oncologica.

Seguiranno relazioni utili al paziente per il supporto sia medico che psicologico che dovrà sostenere nel suo percorso.

Sarà una festa, un Inno alla Vita a cui seguirà un momento di gioia ma anche di riflessione che darà voce alle molteplici emozioni dei pazienti e dei loro familiari attraverso un piccolo spettacolo, per narrare la paura, la rabbia, la speranza, la fiducia e la forza per ricominciare e credere nella vita.

Sarà anche una gradita occasione per presentarci e scambiarci gli Auguri in occasione della festività del Santo Natale.

Programma

Apertura e Presentazione della giornata:

Dott. Ghassan Merkabaoui

9:15 – Tavola Rotonda: Confronto istituzionale sulla politica sanitaria regionale e il ruolo del medico di medicina generale

Intervengono:

• Sindaco del Comune di Telese Terme: dott. Caporaso Giovanni

• Vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti: mons. Giuseppe Mazzafaro

• Direttore Generale ASL BN 1: dott. Gennaro Volpe

• Direttore Generale ARSEM: dott. Giovanni Di Santo

• Direttore Sanitario ASL BN: dott. Marco De Fazio

• Direttore UOC Oncologia A.O.U. Federico II: prof. Roberto Bianco

• Cooperativa Samnium Medica: dott. Vincenzo Simone

10:30 – Saluti del Consigliere della Regione Campania on. Mino Mortaruolo

Un anno dell’associazione “Oltre il Rosa la Forza della Vita APS” – obiettivi raggiunti e progetti futuri: dott. Ghassan Merkabaoui, Antonella Iannotti.

Prevenzione e screening: dott. Andrea D’Arienzo.

Alimentazione nel paziente oncologico: dott. Bruno Ciaramella.

Il supporto psicologico: dott.ssa Alessia Gianbattista e dott.ssa Loredana Di Rubbo.

Accompagnerà l’evento la musica del Maestro Zambelli Gaspare

9:00 – Concerto di Natale

Al pianoforte il Maestro Massimo D’Orsi

Dirige il Maestro Alessandro Fusco

11:30 – Aggregazione e convivialità

12:30 – Chiuderà l’evento Luca Pasquariello con la sua Alice