Raddoppio Telesina. Barone: Opera che ha finalmente i contorni della certezza Il plauso del responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier

“La consegna della progettazione esecutiva del primo lotto del raddoppio della Telesina (da Benevento a San Salvatore Telesino) è un'ottima notizia per il Sannio”.

A dirlo Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier dopo la consegna di questa mattina al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con mandataria De Sanctis Costruzioni SpA – della progettazione esecutiva relativa ai lavori di raddoppio della strada statale 372 “Telesina” ovvero all’intervento di adeguamento a quattro corsie - 1° lotto – tra il km 37,000, svincolo di San Salvatore Telesino, ed il km 60,900, svincolo di Benevento.

“E' un'ottima notizia perché ha finalmente i contorni della certezza: l'avvio dei lavori per il passaggio a quattro corsie dell'arteria, che partiranno entro il prossimo autunno. Dopo decenni di attesa – prosegue Barone - i cantieri saranno realtà, e per questo ringrazio il ministro Matteo Salvini e la struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esempi veri di concretezza e pragmatismo assieme all'Anas.

Parliamo di un'opera importantissima per il Sannio e per i suoi cittadini: con le quattro corsie si avrà un sensibile aumento della sicurezza su un'arteria che negli anni ha fatto registrare un'incidentalità e purtroppo una mortalità elevatissima; si garantiranno tempi di percorrenza più bassi verso Roma e verso Bari, con benefici evidenti per il sistema economico del territorio riportando il Sannio al centro degli interscambi tra Tirreno e Adriatico e anche per i cittadini ponendo fine al triste fenomeno degli autovelox spuntati come funghi solo per far cassa.

E' un bel giorno per il Sannio dunque – conclude Barone – e sono lieto che questo risultato straordinario arrivi con Matteo Salvini a capo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dimostrando così concretamente e non a chiacchiere l'attenzione del Governo e della Lega per il Sud e per le Aree Interne”.