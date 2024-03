Lavori sulla 90 bis a Ponte Valentino: disagi e la proposta di un cittadino Usare unica corsia aperta direzione Paduli e riaprire la vecchia Provinciale davanti alla Stazione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di un lettore che analizza i disagi e suggerisce una soluzione per affrontare al meglio la chiusura a senso unico alternato e regolata da un impianto semaforico del ponte lungo la Statale 90 bis, alla località Ponte Valentino, alle porte di Benevento.

Tratto di strada interessato da un cantiere in corrispondenza del lungo ponte e che crea disagi e interminabili attese per gli automobilisti. Il lettore suggerisce poi anche una soluzione per eliminare i semafori: utilizzare una vecchia strada laterale al ponte...

Buonasera, sono un vostro lettore e prendendo spunto dall'articolo che parlava dei disagi che si verificano sul Ponte San Nicola, che condivido in pieno, volevo segnalare una situazione analoga che si verifica su Ponte Valentino sulla S.S.90 bis.

Anche qui sono in corso da ormai 4, 5 mesi importanti lavori sulla struttura del ponte, lavori che dureranno ancora a lungo, si parla di un totale di quasi 2 anni, con l'istituzione di un senso unico alternato da un impianto semaforico.

I disagi sono notevoli per gli automobilisti che tutti i giorni vi transitano e sono costretti a lunghe attese, che nelle ore di punta si allungano anche a causa di qualche furbo (come sul San Nicola) che al rosso non si ferma ma si accoda alle auto che in tanto sono transitare.

Qui però la soluzione ci sarebbe ed è anche di facile applicazione. Si potrebbe continuare ad usare l'unica corsia del Ponte in direzione Paduli e deviare il traffico verso Benevento obbligatoriamente sulla vecchia Strada Provinciale che va verso la Stazione ferroviaria e la zona industriale che è chiusa al traffico da qualche anno.

Parliamo di un tratto di strada chiuso di soli 260 metri, che avrebbe bisogno di qualche piccolo intervento, per lo più di taglio della vegetazione, e diventerebbe transitabile, ripeto, ad un solo senso di marcia. Dopo questo piccolo tratto si passa davanti la sede della Nestlé e da lì in poi la strada è in ottime condizioni e normalmente trafficata, quindi passati sul Ponte che attraversa il fiume nella zona ASI ci si immetterebbe di nuovo sulla S.S.90 bis in direzione Benevento.

In questo modo si incalanerebbe il traffico in due distinti versi evitando il semaforo e i lunghi tempi di attesa, anche considerando la durata ancora lunga dei lavori, circa 1 anno e mezzo.