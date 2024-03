Aggressione autista Trotta, la solidarietà di Mastella "Atto di gravità inaudita, lo contatterò personalmente"

"Esprimo sincera solidarietà all'autista di Trotta bus che è stato brutalmente e irragionevolmente aggredito mentre era in servizio. Lo contatterò personalmente per attestargli la vicinanza dell' intera amministrazione", così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La dinamica dell'episodio di cui questo lavoratore è rimasto vittima lascia sconcertati per la disarmante facilità con cui si scatena una violenza cieca e gratuita. Una spirale incontrollata che ormai non risparmia, a leggere le cronache, nessun'area geografica. Aggredire l'autista di un bus di linea, dalla cui integrità fisica e psicologica dipende la sicurezza di numerose persone, è un atto di una gravità inaudita, di folle irresponsabilità. Auspico che la giustizia faccia il suo corso e che questo gesto delinquenziale sia congruamente punito", conclude il Sindaco.