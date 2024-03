Autista bus aggredita, l'ira dei sindacati: "Necessità di un intervento" Cgil, Cisl, Uil e Ugl del comparto trasporti esprimono solidarietà al dipendente Trotta

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti esprimono "piena solidarietà all’operatore di esercizio che ieri è rimasto vittima dell'ennesimo episodio di aggressione mentre svolgeva la propria attività lavorativa sulla linea 16 del servizio urbano di Benevento" come anticipato ieri sera da ottopagine.it.

"Il lavoratore - rimarcano i sindacati - è stato aggredito sia in maniera verbale che fisica solo per aver chiesto ad un passeggero di abbassare il volume dello smartphone che arrecava fastidio agli altri viaggiatori.

Le scriventi, nel ripudiare fermamente qualsiasi atto di violenza e condannare l'autore del gesto, rimarcano la necessità di un intervento risolutivo a tutela della sicurezza e della incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che operano quotidianamente front line per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini".

I sindacati evidentemente fanno riferimento al ripristino del servizio dei controllori a bordo dei bus. Servizio sopeso ormai da anni e che costantemente viene richiesto dai diependenti e dai sindacati sia per la sicurezza di autisti e passeggeri che per mitigare il fenomeno dell'evasione del biglietto".