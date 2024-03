Interruzione idrica a Benevento, sabato 16 scuole chiuse nelle zone interessate Tutte le aree senz'acqua in città dal pomeriggio di venerdì 17 marzo a domenica

Il comune di Benevento ha emanato un'ordinanza con la quale, solo per le zone interessate dall'interruzione idrica dalle 16 di venerdì 17 marzo 2024 a domenica 17 marzo, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private e di tutti gli asili nido, sia pubblici che privati per la giornata di sabato 16 marzo 2024.

Nell'ordinanza presenti anche tutte le zone che saranno interessate dal disservizio idrico causato dai lavori che riguardano, in Valle Telesina, le interferenze delle condotte principali dell'acquedotto Torano – Biferno - della nuova linea ferroviaria alta velocità alta capacità Napoli-Bari (tratta Cancello_Benevento) e opere accessorie con esistente condotta dell’acquedotto campano DN500.

L’erogazione idrica per il comune di Benevento sarà sospesa nelle seguenti zone:

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compresa Zona ASI) fino a contrada Saglieta; Zona Cancelleria, Coluonni, San Cumano e Piano Cappelle;

Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri); Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

Zona San Liberatore e Monteguardia

Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata (inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a tutta zona Cretarossa (inclusa);

Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a tutta contrada Ponte delle Tavole (inclusa);

“Atteso che il disservizio interesserà anche i plessi scolastici e gli uffici – recita l'ordinanza comunale - ubicati all’interno delle summenzionate zone del territorio comunale, qualora non dispongano di sufficiente riserva che possa garantire il fabbisogno idrico, per ragioni sanitarie e di igiene pubblica sia opportuno, in via precauzionale, provvedere nella giornata di sabato 16 marzo 2024 alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private e degli asili nido, sia pubblici che privati, ricadenti nelle zone interessate dall’interruzione del servizio idrico.

Sia demandata, per i giorni 15-16-17 marzo 2024, la facoltà ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dall’interruzione del servizio idrico, di valutare, in ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative, l’opportunità di disporre la chiusura degli stessi, garantendo la fornitura dei servizi pubblici essenziali".