Allarme furti: "Polizia Municipale in servizio fino alle 22 e più telecamere" Il sindaco di Sant'Agata de'Goti: "Importante presenza uomini anche di sera"

A seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha avuto luogo lo scorso 15 marzo per discutere la recente ondata di furti nelle abitazioni dei comuni di Sant’Agata de’Goti, Airola e Montesarchio, il sindaco della città di Sant’Agata de’Goti dr. Salvatore Riccio ha inteso chiarire alcuni aspetti che riguardano l’impegno diretto dell’Ente per la tutela della sicurezza dei cittadini.

“Dopo aver richiesto, durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi lo scorso venerdì, una maggiore presenza di forze di polizia e carabinieri sul territorio - come di fatto già sta avvenendo – riteniamo che sia importante garantire anche una presenza della nostra polizia municipale nelle ore serali al fine di intensificare i controlli sul territorio e nell’ ottica di una cooperazione istituzionale tra Enti locali Prefettura e Questura, di grande importanza per la prevenzione dei reati, così come sottolineato dal Prefetto dr. Carlo Torlontano.

Dunque, così come avviene in tante altre città italiane ed in particolar modo nel periodo primaverile ed estivo, gli uomini del nostro Comando di Polizia Municipale effettueranno turni di servizio che andranno dalle 16.00 alle 22.00, senza naturalmente variare il monte ore complessivo dovuto.

Inoltre con l’installazione di nuove telecamere, già in corso, stiamo potenziando il sistema di videosorveglianza e, sempre al fine di tutelare la pubblica sicurezza oltre che per una complessiva operazione di riqualificazione urbana, stiamo provvedendo a ripristinare la pubblica illuminazione ma anche ad implementarla qualitativamente e quantitativamente attraverso una nuova convezione gestionale che prevede l’installazione di punti luce a led ad alta efficienza e a basso impatto energetico”.