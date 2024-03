Riaperta Rsa di Molinara. Il sindaco Addabbo: grazie all'Asl, presidi importanti FOTO - Il Dg Volpe: "Lavori veloci per una struttura efficiente. Fortore al centro: ecco le novità"

“Ringrazio il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe di cuore per l'impegno e nella celerità con cui sono stati organizzati ed eseguiti i lavori. Questo è un giorno importante pe rla comunità di Molinara e l'intero Fortore”.

E' palese e spontanea la gioia del sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo, che questa mattina con il dg dell'Asl sannita, Gennaro Volpe, ha partecipato alla riapertura della Rsa.

Residenza sanitaria assistita rimasta chiusa nove mesi per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza che da oggi hanno consentito di riconsegnare un edificio moderno, sicuro e funzionale. Dieci gli ospiti rientrati a bordo dei mezzi sanitari dopo aver trascorso alcuni mesi in altri centri del Fortore. Venti i letti a disposizione al pari di giardini e spazi sanitari adeguati a garantire una lungodegenza sanitaria adeguata alle patologie degli ospiti.

Alla cerimonia, che ha avuto inizio con la benedizione della Rsa, presente la direttrice della Rsa Maria Cristina Lucarelli che con medici e infermieri ha accolto i pazienti.

“Questi presidi sanitari sono fondamentali per i territori” ha rimarcato il sindaco Addabbo che ha poi spiegato: “questa Rsa è attiva dal 2005 e dopo i lavori ritorna ad essere un punto di riferimento".

Molinara da sempre attenta alla cura e al benessere degli anziani. Nel centro fortorino infatti è presente una casa di riposo per anziani “purtroppo chiusa da ottobre ma che presto riaprirà – ha assicurato il sindaco -. Sono in atto tutte le procedure e a breve ci sarà un avviso pubblico per l'affidamento esterno di questa splendida casa di riposo adiacente a questa Rsa”.

“Un grande traguardo. Ridoniamo alla popolazione questa struttura oggi all'avanguardia” ha invece più volte ribadito il dottore Volpe. “Al Sannio e in particolare al Fortore stiamo dando qualcosa in più a riprova del lavoro che stiamo mettendo in campo negli ultimi mesi”.

Il numero uno dell'Asl, Gennaro Volpe ha poi annunciato una serie di servizi che saranno attivati nel Fortore, a partire “dal rafforzamento della Psicologia di base e a San Bartolomeo in Galdo entrerà a breve in funzione il mammografo”.

Strumentazione diagnostica all'avanguardia che darà il via ad uno screening importante per le donne: “Esami gratuiti e senza prenotazioni il lunedì e il mercoledì presso la struttura Asl di San Bartolomeo in Galdo. Mammografia a disposizione immediata per le donne che rientrano nei programmi di screening per la prevenzione. L'azienda si è inoltre dotata di un nuovo sistema informatica. Le mammografie, le radiografie potranno essere 'lette', guardate e studiate dai nostri bravi radiologi anche in altre sedi, a partire dall'Asl a Benevento”.