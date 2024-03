A Pasquetta riaprono le Piste ciclopedonali "Paesaggi sanniti" e "Acquafredda" Completati i lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento tracciato, manto stradale e verde

Il Lunedì dell’Angelo 1° aprile 2024 riaprono le Piste ciclopedonali “Paesaggi sanniti” (Benevento – Vitulano) e “Acquafredda”. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che annuncia il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento del tracciato e manto stradale, ripristino e cura del verde curati dal Settore Patrimonio e dal Settore Pianificazione e Forestazione.

Per entrambe le Piste ciclopedonali è stato previsto ed affidato ad una Cooperativa sociale il servizio di apertura, chiusura, vigilanza e custodia. Gli interventi di riqualificazione delle due Ciclopedonali, realizzate in tempi diversi dalla Provincia lungo tratte dismesse della linea ferroviaria del 1868 da Benevento verso Caserta e verso Foggia, si inseriscono nel contesto delle politiche della Provincia per la valorizzazione e/o il recupero di suggestive aree naturalistiche e paesaggistiche del Sannio.

La ciclo-pedonale “Paesaggi sanniti” (Benevento – Vitulano), nata sul tracciato dei binari dal capoluogo alla Stazione ferroviaria di Vitulano, è lunga 6,9 chilometri; la ciclo-pedonale “Acquafredda”, realizzata invece sul tracciato dei binari dal capoluogo sannita verso Apice, interrompendosi prima di attraversare l’area industriale di Ponte Valentino, è lunga circa 3,5 chilometri.

Le due piste lambiscono il fiume Calore, ed hanno, sullo sfondo, sia il massiccio montuoso della Gran Dormiente, dominante Benevento, che le Città di Castelpoto, Foglianise, Torrecuso, Vitulano e la omonima Vallata, aree di produzioni di eccellenze enogastronomiche, e la Città Pietrelcina, che diede i natali a Padre Pio, tutte ricche di storia, di monumenti, di arte e cultura.

Le piste corrono in una vasta area pianeggiante che ha visto nel corso dei Millenni eventi epocali che hanno segnato la storia e la identità stessa del territorio tra i quali la Battaglia di Pirro contro i Romani del 275 a.C. e quella del 1266 che portò alla morte di Manfredi di Svevia, cantata da Dante Alighieri nella Divina Commedia.

Gli orari di apertura al pubblico delle due piste

“Paesaggi sanniti”: dal 16 ottobre al 15 aprile ore 8.00 – 19.30; dal 16 aprile al 15 ottobre dalle ore 7.00 alle 22.00;

“Acquafredda”: da ottobre a marzo ore 8.00 – 19.00; da aprile a maggio ore 8.00 – 20.30; da giugno ad agosto ore 7.00 – 22.00; settembre ore 8.00 – 20.30.

Il Presidente Lombardi ha espresso viva soddisfazione per la riconsegna al pubblico delle due piste ciclo-pedonali: «è un momento atteso da tempo da chi ama praticare l’esercizio fisico e da chi vuole soffermarsi ad ammirare uno degli scorci più belli ed affascinanti del territorio della Campania interna» - ha dichiarato Lombardi, che ha aggiunto: «sono certo che le due piste saranno ulteriori attrattori turistici per il Sannio tutto».