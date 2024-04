Benevento ricorda Gianluca Catapano: porta il suo nome lo slargo in via Mustilli Questo pomeriggio la cerimonia di intitolazione

Un volo di palloncini e un lungo applauso ha sottolineato il momento dell'intitolazione di uno spazio della città di Benevento al campione di body building Gianluca Catapano, prematuramente scomparso nel giugno 2019 all’età di 48 anni.

Si tratta dello slargo parcheggio con accesso da via Domenico Mustilli e adiacente il campo di calcio Mellusi.

Durante la sua carriera sportiva, l’atleta sannita ha collezionato numerosi titoli nazionali ed internazionali, diventando il più giovane campione del mondo di bodybuilding.

Commozione palpabile tra i presenti: la sua famiglia, i tanti amici e chi l'ha conosciuto e apprezzato non solo per le sue doti sportive.

“Doveroso ricordare Gianluca – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella – che tanto onore ha reso alla città. Sopravvivere ad un figlio è un grande peso, porta infinita tristezza e sofferenza ma quel dolore deve essere trasformato in forza, come quella che hanno dimostrato i genitori e tutta la famiglia di Gianluca. Per lui il nostro ricordo più intenso”.