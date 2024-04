La Compagnia San Pio ODV a CampaniaAlleva Una giornata all'insegna della solidarietà

Una giornata all'insegna della solidarietà dedicata ai ragazzi diversamente abili.

La Compagnia San Pio ODV, guidata dal Presidente Diego Ciullo promotore di questa iniziativa, è stata ospite della Fiera Zootecnica CampaniaAlleva.

Tantissimi ragazzi diversamente abili sono giunti dalla città di Benevento ed Avellino, così giusto per citare alcune associazioni, la FABA di Benevento e l’AIPD di Avellino si sono unite in una giornata di aggregazione sociale. Sono stati invitati pure i Presidenti del Benevento e dell’Avellino Calcio, ma solo quest’ultimo è stato presente all’arrivo della Carovana, per noi l’invito dei Presidenti era un modo per unire i due territori oltre al calcio visto i tanti partecipanti provenienti dalle due Province confinanti.

Tornando alla giornata comunitaria questa è stata possibile grazie anche alla sensibilità del Patron di Campania Alleva il Presidente Davide Minicozzi sempre attento sostenitore di queste iniziative, non per ultimo l’associazione Vigili del Fuoco di Benevento che con grande professionalità ma soprattutto pazienza sono stati nostri angeli custodi per tutta la durata dell’evento dandoci grande assistenza.